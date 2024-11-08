Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 9–10 ноября
7 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых дебютный фильм Анны Кузнецовой «Каникулы» и комедия «Отец года» с Майклом Китоном в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Каникулы
- Режиссер: Анна Кузнецова
- В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев
- Жанр: драма, комедия / Россия, Финляндия / 119 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Режиссер Анна Кузнецова: «С вызовами в нашем поколении теперь, к сожалению, все настолько понятно, что даже нет смысла это обсуждать. Да и мне сложно обобщать и говорить за поколение, но, кстати, "Каникулы" — они во многом именно об этом. Мы же снимали про себя и про свою растерянность: а как в этом мире взрослеть? Вот тебе уже 30, и вроде бы пора уже принять, что взрослый — это ты, и понять, в кого же ты хочешь вырасти. Но большинство взрослых, на которых ты смотришь, не внушают тебе желания становиться ими, скорее наоборот. "Каникулы" — это, в общем-то, наша рефлексия на тему взросления после 30».
Подробнее о фильме — в интервью «Ъ-Weekend» с режиссером киноленты Анной Кузнецовой: «"Нас очень быстро догнала реальность"».
Отец года
- Режиссер: Холли Мейерс-Шайер
- В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого, Кевин Поллак, Майкл Юри
- Жанр: комедия / США / 110 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Мир Холли Мейерс-Шайер — это мир богатых владельцев стильно обставленных особняков в Беверли-Хиллз. Даже когда их арт-галерея окончательно разоряется, они могут позволить себе не задаваться вопросом, а как же теперь платить за частную школу для своих детишек.
Самый удивительный фокус, который при этом почти удается режиссеру (она же — автор сценария),— это заставить зрителей действительно симпатизировать главному герою "Отца года", подавляя в себе желание кинуть в него чем-нибудь тяжелым и вернуть на нашу грешную землю. Немалая заслуга в этом, конечно, принадлежит Майклу Китону, включающему харизму и шарм на полную катушку, так что вполне можно понять остальных персонажей, которые даже если сердятся на его Энди Гудрича, то сразу же прощают».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Родительская неожиданность».
Любовь Советского Союза
- Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко
- Жанр: драма / Россия / 148 мин.
- Слоган: «Ты веришь в жизнь после любви?»
- В прокате: с 7 ноября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза».
Профессионал
- Режиссер: Ханс Петтер Муланд
- В ролях: Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер, Ханс Петтер Муланд, Йолонда Росс
- Жанр: боевик, триллер / США / 112 мин.
- В прокате: с 7 ноября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир, в который он был втянут, не намерен отпускать его».
Хищные земли
- Режиссер: Джордж Нолфи
- В ролях: Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Шона Эрп, Дэнни Бойд мл., Кевин Хуммель
- Жанр: фантастика, боевик / США / 90 мин.
- Слоган: «Никогда не спускайся на их территорию»
- В прокате: с 7 ноября
Кинопрокатчик Global Film: «Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете».
Что скрывает любовь
- Режиссер: Фернандо Труэба
- В ролях: Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Джорджиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу
- Жанр: триллер, мелодрама / Испания, США, Колумбия / 128 мин.
- В прокате: с 31 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Странно: все больше и больше становится в мировом кино полнометражных рекламных роликов, более или менее успешно притворяющихся настоящими фильмами. За последние несколько месяцев в отечественном прокате оказались австралийский как бы триллер, рекламирующий пляжи для серфинга, и как бы комедия, пропагандирующая пешеходные тропы и патриархальные прелести Северной Италии. Но кто бы мог ожидать подобного от Фернандо Труэбы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Островосюжетный жанр».
Вечная зима
- Режиссер: Николай Ларионов
- В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева
- Жанр: драма / Россия / 70 мин.
- Слоган: «Растопить чувства, чтобы жить дальше»
- В прокате: с 31 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Так уж вышло (по причинам, которые не устают анализировать авторы рецензий и колонок), что самой популярной эпохой для российских кинематографистов стали 1990-е годы. Не проходит месяца, чтобы не вышло фильма или сериала, а то и двух-трех, где создатели берутся осмыслять, переосмыслять или просто делают фоном для своих историй это "лихое" время с его бандами, разборками, рынками и кожаными куртками.
Дебютант в режиссуре, долгие годы проработавший аналитиком кинобизнеса Николай Ларионов не следует по этому проторенному пути, а помещает действие своего фильма в следующий этап — в 2004 год, время наконец-то наступивших стабильности и благополучия».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лихие нулевые».
Время жить
- Режиссер: Джон Краули
- В ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс
- Жанр: мелодрама / Франция, Великобритания / 108 мин.
- Слоган: «Цени каждую минуту»
- В прокате: с 31 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Нелинейная структура, судя по всему, задумывалась авторами как способ показать одновременно быстротечность жизни и фрагментарную природу памяти, в которой вспышками остаются какие-то важные моменты, а повседневная рутина стирается. Заодно постоянные прыжки во времени, предположительно, маскируют тот факт, что в фильме, по сути, нет сюжета — просто набор довольно обыденных эпизодов, наблюдать которые примерно так же интересно, как разглядывать семейный альбом каких-то незнакомых людей и слушать излишне подробные рассказы о состоянии их здоровья».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Флешбэки на память».
Кадавр
- Режиссер: Орчун Бехрам
- В ролях: Эмрах Алтынтопрак, Гизем Эрдем, Орхан Эшкин, Ариф Мустафа Гюней, Бейза Инан, Юджель Келебекли
- Жанр: ужасы / Турция / 114 мин.
- В прокате: с 31 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Эксперимент "Кадавра" по поиску удачной формулы национального хоррора интересен и как поучительный пример. Российскому хоррору, злосчастному жанру, который почему-то никак не приживается на идеально подходящей для него почве, стоит брать уроки у всех, даже не самых опытных, коллег из стран, не присоединившихся к голливудскому канону. Наглядный урок "Кадавра" — фантастическое рождается из повседневного как отчаянная попытка хоть как-то рационализировать смутное чувство иного, опасного, тревожного, исходящее из самого ландшафта… Ведь самое страшное в "Кадавре" не кровавая "борода" на лице поевшей прохожих девушки-зомби, а унылая морось над трассой, скорбная тишина брошенного крестьянского дома, безысходность комнаты в отеле для дальнобойщиков или сюрреалистическая, больная красота обледеневшего леса, по которому бегут в финале хищница и жертва».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Водитель для зомби».
Федя. Народный футболист
- Режиссер: Николай Акелькин
- В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик
- Жанр: спорт, драма, биография / Россия / 126 мин.
- В прокате: с 31 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Федя, как его ласково звали болельщики, стремительно врывается в основной состав "Спартака", где находит надежных друзей, звезд советского футбола — Родионова, Гаврилова, Дасаева. Он быстро становится ключевым игроком команды и лучшим игроком страны. Однако череда потрясений, потеря отца, смертельная давка зрителей на матче в "Лужниках" и неудачный матч с бельгийским "Андерлехтом" приводят к серьезным психологическим проблемам. Единственное, что удерживает его от отчаяния, — мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи, друзей и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим».