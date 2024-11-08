Прокатная десятка

Режиссер Анна Кузнецова: «С вызовами в нашем поколении теперь, к сожалению, все настолько понятно, что даже нет смысла это обсуждать. Да и мне сложно обобщать и говорить за поколение, но, кстати, "Каникулы" — они во многом именно об этом. Мы же снимали про себя и про свою растерянность: а как в этом мире взрослеть? Вот тебе уже 30, и вроде бы пора уже принять, что взрослый — это ты, и понять, в кого же ты хочешь вырасти. Но большинство взрослых, на которых ты смотришь, не внушают тебе желания становиться ими, скорее наоборот. "Каникулы" — это, в общем-то, наша рефлексия на тему взросления после 30».

Подробнее о фильме — в интервью «Ъ-Weekend» с режиссером киноленты Анной Кузнецовой: «"Нас очень быстро догнала реальность"».