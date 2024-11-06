В селе Нурлатского района Татарстана в пожаре погиб человек

В селе Чулпаново Нурлатского района Татарстана в пожаре погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

На ул. Школьной загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. В момент прибытия пожарных огонь распространился по всей площади дома. В здании частично обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Была угроза распространения огня на бревенчатую постройку, расположенную на расстоянии 1 м.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Во время тушения пожара обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее в селе Агрызского района Татарстана сгорели дом и три постройки. В пожаре погиб один человек.

Диана Соловьёва