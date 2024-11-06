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В селе Агрызского района Татарстана сгорели 4 здания, погиб 1 человек

В селе Варзи Пельга Агрызского района Татарстана сгорели дом и 3 постройки. В пожаре нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Сгорели бревенчатый дом, баня, дощатый сарай и неэксплуатируемый магазин. Огонь распространился по всей площади зданий из-за сильного ветра и плотной деревянной застройки. Была угроза распространения пожара на соседние дома.

Площадь возгорания составила 96 кв. метров. В ходе разбора сгоревших конструкций обнаружили тело мужчины.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Диана Соловьёва

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