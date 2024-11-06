«Это не о праздниках, а огромное направление работы»

На комиссии Екатеринбургской городской думы обсудили мероприятия, направленные на поддержку семей. Депутаты поспорили о том, кого стоит называть семьей, и заявили, что демографию можно повысить, если открыть ясельные группы, куда будут принимать с полутора лет. В завершение депутаты высказались, что поддержка семей — это не культурные мероприятия, а «огромное направление работы». Впрочем, доклад приняли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В думе Екатеринбурга прошло заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению, на котором обсудили понятие «семья» и назвали ключевые проблемы семей с детьми. Выступавший с докладом и. о. директора департамента социальной политики администрации Вадим Чернопенев заявил, что в Екатеринбурге проживает более 300 тыс. детей в возрасте до 15 лет, а число многодетных семей превышает 20 тыс. Он рассказал, что с начала года в городе прошли мероприятия, в которых участвовали, в частности, семьи с детьми: «Всей семьей — на лыжню», забег «Майская гроза», «Майская прогулка» и другие.

Выслушав его выступление, слово взял депутат партии «Яблоко» Константин Киселев. «Что такое семья? Я знаю сотню определений и характеристик семьи. Одинокий папа с сыном, одинокая мама с дочерью, мужчина живет поочередно с двумя женщинами, у которых есть дети,— это семья? Берем Кавказ, где многоженство — норма, это семья? Один человек — это семья? Каковы тенденции развития семьи на среднесрочную перспективу?» — начал рассуждать господин Киселев. Он добавил, что ссылка на семейные традиции в разговоре о городских мероприятиях играет небольшую роль, поскольку «традиция — это миф».

Вице-мэр Константин Шевченко назвал слова господина Киселева «легкими уроками философии» и отметил, что год семьи в России был объявлен «не просто так».

«Наверное, один папа и ребенок, мама и ребенок, даже один человек — все-таки семья, и возможность почувствовать себя семьей — это как раз участие в городских мероприятиях»,— отметил господин Шевченко. Он добавил, что необходимо поддерживать традиционные семейные ценности и «учитывать разные конструкции семьи».

В другое русло разговор повернула руководитель фракции КПРФ Виктория Ивачева, спросившая о том, какие меры социальной поддержки для многодетных семей были реализованы в Екатеринбурге. «Не только культурные мероприятия интересуют, потому что многодетные семьи являются наиболее уязвимыми, в том числе с точки зрения денежных средств»,— заявила она. Начальник управления социальной политики Ирина Дмитриева отметила, что сейчас проводится замена удостоверений многодетной семьи, которые будут действовать бессрочно, тогда как прежние позволяли получать льготы только до того, как ребенок достигнет 18 лет. «Другая перспективная мера, которая решается на уровне федерации,— запрос многодетных семей на право первоочередного зачисления в школу. Мне кажется, что это одно из направлений, которое благодаря депутатам можно продвигать и направлять в федерацию эту инициативу для законотворчества»,— добавила директор департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.

Тему повышения демографии поддержала зампредседателя постоянной комиссии по соцзащите и здравоохранению Марина Харитонова.

«Были ясли, в которые принимали детей с одного-двух месяцев. Это очень хорошо стимулировало демографическую ситуацию. Потом был институт бабушек, когда все в 55 лет уходили на пенсию и водились с внуками. И тогда в семьях стало появляться по три-четыре ребенка»,— напомнила госпожа Харитонова.

Она добавила, что хотя сейчас у молодежи нет цели стать родителем в 20 лет, ясельные группы, в которые принимают детей хотя бы с полутора лет, могут стимулировать рождаемость.

Инна Гумбатова назвала текущую ситуацию с детскими садами позитивной для Екатеринбурга, поскольку почти все дети в возрасте от трех до шести лет обеспечены местами и ежегодно открываются группы раннего возраста.

В заключение дискуссии Константин Киселев заявил, что работа с семьями должна включать несколько «серьезных направлений». «Это работа с родителями-одиночками, многодетными, малообеспеченными семьями, с приемными детьми, с инклюзией. Другая колоссальная проблема, с которой мы будем сталкиваться,— семьи мигрантов: проблема языка, социализации, компактного проживания. Я говорил бы не об абстрактной семье, а о конкретных проблемах, это другая методология работы. Это не о праздниках на самом деле, а огромное направление работы»,— заявил господин Киселев.

В завершение обсуждений депутаты приняли доклад к сведению и единогласно проголосовали за него.

Анастасия Таначева