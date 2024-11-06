Песков: бюджет России 24 года назад был чуть больше, чем у Нью-Йорка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в конце 1990-х бюджет России был немного больше, чем бюджет города Нью-Йорк. С того времени Россия сделала «гигантский рывок» и за 24 года стала четвертой-пятой экономикой мира.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорк. Были такие времена, и это было совсем недавно. Это страна, которая выжила на обломках Советского Союза и стала правопреемницей этой некогда великой державы»,— заявил господин Песков на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).
По данным октябрьского доклада Международного валютного фонда (МВФ), ВВП России в 2024 году году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, что позволило ей обогнать Японию и занять четвертое место в мире по этому критерию. Прогноз роста российской экономики фонд повысил на 0,4 п. п., до 3,6%. В 2025 году ожидается замедление темпов роста из-за снижения частного потребления и инвестиций.
Подробнее о докладе МВФ — в материале «Ъ» «Деньги вынули — товары увязли».