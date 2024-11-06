В полиции Сочи напомнили, как не стать жертвой мошенников

Полиция Сочи напомнила ряд правил, следуя которым, можно обезопаситься от мошенничеств. Список рекомендаций опубликовали в официальном Telegram-канале УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мошенники не дремлют и постоянно придумывают новые схемы обмана. Но есть несколько общих правил цифровой безопасности, которые необходимо знать и рассказать пожилым родственникам»,— говорится в сообщении.

В первую очередь гражданам напомнили о том, что нельзя никому и ни при каких обстоятельствах сообщать пароли, коды из СМС, номер банковской карты, трехзначный код на обороте. Даже если по телефону представляются сотрудником банка или правоохранительных органов, отметили в полиции.

Рекомендуется также обратиться в ту организацию, из которой якобы поступил звонок, и перепроверить информацию. Например, если пугают блокировкой карты, нужно положить трубку и позвонить в банк. Чтобы поступало меньше мошеннических звонков, можно обратиться к мобильному оператору и подключить функцию «Блокировка спам-звонков».

Гражданам предлагают также подключить лимит на перевод денег. Такую услугу предлагают многие банки. Это, заявили в полиции, поможет сохранить деньги.

Вячеслав Рыжков