От гриппа за два месяца привились 255 тысяч сочинцев

В Сочи от гриппа за два месяца привились около 255 тыс. человек. Мероприятия по профилактике гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемическом сезоне стартовали на территории курорта в сентябре, напомнили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что горожане могут бесплатно вакцинироваться в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед тем как поставить прививку, врач-терапевт осмотрит пациента на предмет отсутствия у последнего медицинских противопоказаний.

«Кроме того, жители курорта могут обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики города Сочи для прохождения бесплатного обследования на наличие противопоказаний к вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС»,— добавили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что в одной из больниц курорта отсутствует отопление. На этот факт обратила внимание прокуратура. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков