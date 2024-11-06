Жители более 60 домов Кировского района Казани на сутки останутся без воды

В Казани в более чем 60 домах Кировского района на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Временное прекращение подачи воды связано с подключением переложенного участка водопровода от ул. Архангельской до ул. Энгельса к централизованным сетям водоснабжения.

Воду отключат с 9:00 7 ноября до 11:00 8 ноября в ряде домов на ул. Архангельской, Гладилова, Жуковка, Кожевенной, Краснококшайской, Энгельса, а также в пер. Архангельском.

Диана Соловьёва