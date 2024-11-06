Путин исключил Тимура Иванова из набсовета фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин своим указом исключил из состава наблюдательного совета фонда «Защитники отечества» бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. С апреля он находится в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно документу, Владимир Путин также исключил из состава набсовета бывшего министра спорта Олега Матыцина, возглавляющего комитет Госдумы по спорту, епископа Пантелеимона, бывшего секретаря генсовета «Единой России», главу Республики Алтай Андрея Турчака.

Вместе с тем в наблюдательный совет включены министр спорт Михаил Дегтярев, митрополит Ставропольский и Невинномысскийо Кирилл и первый заместитель председателя Совфеда Владимир Якушев.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд руб., а также в двух эпизодах растраты на общую сумму свыше 4 млрд руб. По данным следствия, он получал откаты от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина услугами, а за это помогал компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Вину бывший заместитель министра обороны не признает. Последний раз его арест продлили до 23 декабря.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «''Дворянское гнездо'' Тимура Иванова разорят прокуроры».