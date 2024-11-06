В Екатеринбурге на четыре дня изменятся схемы движения трех троллейбусов

В Екатеринбурге в ноябре временно перекроют движение трех троллейбусов на перекрестке ул. 40-летия Октября — Восстания. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением аварийно-восстановительных сетей водопровода.

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Движение троллейбусов №№ 29, № 30 и 38 перекроют с 12:00 7 ноября до 23:00 10 ноября. «На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова