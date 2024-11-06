Сочи выполнил план по призыву на срочную службу в октябре

В Сочи выполнили план по призыву на срочную военную службу в октябре. Призванных горожан отправили на краевой сборный пункт, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С руководителем сочинской группы инспекторов объединенного стратегического командования по Южному федеральному округу Владимиром Ивановичем Сеиным и военным комиссаром Сочи Александром Михайловичем Карповым обсудили осеннюю призывную кампанию. План на октябрь город выполнил, сочинцы направлены на краевой сборный пункт»,— написал господин Прошунин.

Мэр напомнил, что осенний призыв продлится до конца декабря. Также Андрей Прошунин отметил, что призывники будут служить в Южном округе, их не отправят в зону проведения СВО.

По словам мэра, в городе ведут большую военно-патриотическую работу с допризывниками. Также глава города напомнил, что в Краснодарском крае общая денежная выплата контрактникам составляет 2,2 млн руб.

«Мы всегда знаем, где находятся сочинцы, списки нам передает военкомат. За ними обязательно закрепляем куратора Координационного совета, чтобы помогать семьям»,— заявил господин Прошунин.

Вячеслав Рыжков