Спрос на арендный бизнес в Сочи вырос в пять раз

В Сочи за первые десять месяцев этого года спрос на готовый арендный бизнес вырос почти в пять раз. Его средняя стоимость составила 125 тыс. руб. Об этом «Ъ-Сочи» сообщила пресс-служба сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2024 года в Сочи замечен рост спроса на готовый бизнес. На втором месте по популярности оказался туристический бизнес, им интересовались в два раза чаще, чем в январе—октябре 2023 года. Приобрести подобный бизнес можно в среднем за 8,42 млн руб. Замыкает тройку лидеров IT-бизнес, спрос на которые увеличился на 42%. Его средняя стоимость составила 200 тыс. руб.

Количество объявлений о продаже оборудования для бизнеса в Сочи на сервисе «Авито» с начала этого года выросло на 93%. Наибольший рост предложений произошел в разделе лабораторного оборудования — 3,7 раза. На втором месте оказались товары для автобизнеса и логистики и складов. В этих разделах число объявлений увеличилось в 3,4 раза. Замыкает рейтинг промышленное оборудование, число объявлений выросло в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Алина Зорина