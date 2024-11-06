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В Свердловской области в 2024 году после клещевого укуса скончались три человека

На территории Свердловской области в 2024 году из-за осложнений после клещевого укуса скончались три человека. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора региона Анжелика Пономарева.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам госпожи Пономаревой, погибшими оказались два человека в возрасте 51-го года и 66-ти лет, а также семилетний ребенок. Отмечается, что они не были привиты от клещевого энцефалита.

Первый клещевой укус в регионе был зарегистрирован 25 марта, а последний — 1 ноября. Всего за сезон зарегистрировали 27,9 тыс. клещевых укусов.

Полина Хабарова

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