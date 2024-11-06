В Чувашии обновили автопарк Госавтоинспекции 19 новыми машинами

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел автопарк Госавтоинспекции Чувашии пополнился 19 новыми автомобилями. Министр внутренних дел республики Виктор Шметков лично передал ключи сотрудникам ведомства, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

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Среди переданных машин — 15 «Лада Гранта» и четыре автомобиля Haval, закупленные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Машины поступят в территориальные отделения Госавтоинспекции, включая специализированный батальон ДПС.

Анар Зейналов