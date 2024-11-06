Загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи в Турцию выросла на четверть

С марта по конец октября 2024 года загрузка круизного лайнера Astoria Grande, курсирующего между Сочи и Турцией, выросла на 25% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Судно обслуживало 29 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба компании ООО «СК Аквилон» (управляет лайнером).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Отмечается, что загрузка выросла и в «несезонные» для черноморского побережья месяцы — в сентябре и октябре. В оба этих месяца лайнер покидал порт полным.

По состоянию на октябрь Astoria Grande совершил 30 круизов. Еще 17 лайнер совершит в ноябре и декабре. В новогодние праздники судно будет совершать круизы к побережью Греции и Турции.

В конце июня лайнер Astoria Grande открыл бронирование на круизы из Сочи на 2025 год. Пассажирам предложили отправиться из Сочи в Турцию и Египет в марте—мае следующего года.

Вячеслав Рыжков