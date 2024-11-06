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Администрацию Белокатайского района возглавила Лилия Мулланурова

Совет депутатов Белокатайского района избрал новым главой администрации Лилию Мулланурову, сообщил «Ъ-Уфа» управляющий делами администрации Сергей Юлин. В заседании совета принял участие глава республки Радий Хабиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Хабирова, ключевыми задачами для Лилии Муллануровой являются работа по реализации нацпроектов и программ федерального и регионального уровня и поддержка участников СВО, их семей.

Лилия Мулланурова, по данным информагентства «Башинформ», родилась в 1974 году в селе Белянка Белокатайского района. Высшее образование получила в 1998 году в Башкирском государственном университете по специальности «преподаватель башкирского языка и литературы». В 2008 году отучилась в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Башкирии. Карьера госпожи Муллануровой началась в Новомаскаринской начальной школе, где она работала учителем.

С 2004 года она занимала должности управляющими делами администрации Белянковского сельсовета, председателя комитета по делам молодежи в районной администрации, начальником отдела информационно-аналитической работы администрации. В ноябре 2020 года Лилия Мулланурова стала заместитетелем главы администрации по социально-культурным и гуманитарным вопросам.

Срок полномочий нового главы истекает через три года. С 2016-го по 2024 год администрацию возглавлял Масхут Минигалин, получивший на заседании совета от Радия Хабирова медаль «За трудовую доблесть».

Идэль Гумеров

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