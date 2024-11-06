Единый центр обработки и хранения видеоданных создадут в Нижегородской области
Минцифры Нижегородской области планирует создать единый региональный центр обработки и хранения видеоданных. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на сайте правительства и проходит антикоррупционную экспертизу.
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Центр обработки данных будет включать аппаратно-программный комплекс системы видеонаблюдения с программным обеспечением и подсистемой обеспечения информационной безопасности. Оператором центра планируется назначить автономное учреждение «Центр координации проектов цифровой экономики».
Постоянный доступ к центру хранения видеоданных получит губернатор Нижегородской области, уполномоченные им должностные лица, федеральные органы власти и исполнительные органы региона, отмечается в проекте приказа.