Матвиенко посоветовала замминистра Владимиру Зеленскому не называть свою фамилию
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко пошутила над фамилией замглавы Минздрава России Владимира Зеленского. Она предложила ему не называть громко свою фамилию.
«Зеленский Владимир Анатольевич — первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте»,— сказала госпожа Матвиенко в Совете федерации. Трансляция велась на телеканале верхней палаты «Вместе.РФ».
Владимир Зеленский в 2011 году
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ
Господин Зеленский присутствовал в Совфеде на правительственном часе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.