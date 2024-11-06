Тюменских водителей предупредили об опасности на трассах из-за непогоды

В Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах, а также в Бердюжском районе на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменской области сильный боковой ветер, метель и снегопад. ГИБДД призвала водителей учитывать плохую видимость и рекомендовала отложить поездки до улучшения погоды, передают в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Автоинспекторы работают на федеральных автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск во взаимодействии с дорожными службами. Из-за сильного ветра на трассах переметы, а также повышенная скользкость из-за мокрого снега, мороза и влажности»,— сказано в сообщении.

По данным ГИБДД, на трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе из-за сильного ветра и плохой видимости водители-дальнобойщики останавливаются на обочинах в ожидании улучшения погоды.

Полина Хабарова