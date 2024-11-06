Комиссия ЕГД одобрила переименование управления культуры в департамент

Постоянная комиссия по муниципальному управлению городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании одобрила переименование управления культуры городской администрации в департамент. Депутаты единогласно поддержали принятие решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы управления культуры Ильи Маркова за департаментом полностью сохранится его функционал, как в развитии культуры и искусства, так и в роли учредителя организаций. Отвечая на вопросы депутатов, господин Марков отметил, что не изменяется и штатное расписание, хотя будущий департамент ощущает потребность в дополнительных штатных единицах.

Председатель комиссии Дмитрий Сергин пояснил, что данное решение думы фиксирует ранее одобренные изменения. Проект был одобрен юридическим управлением гордумы, в него внесены правки с учетом заключения отдела.

Напомним, администрация реорганизует три управления и пять комитетов в департаменты. Помимо управления культуры, департаментами станут управление ЖКХ и управление физкультуры и спорта, а также земельный комитет, комитет благоустройства, комитет по жилищной политике, комитет по строительству, комитет по транспорту. Департамент социальной и молодежной политики планируют реорганизовать в департамент социальной политики и создать отдельный департамент молодежной политики и международных связей.

Анна Капустина