Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за насилие над дочерью и ее подругой

Суд в Екатеринбурге приговорил 44-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью и ее подругой. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, он признан виновным по п. «б» ст.132 ч. 5 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в марте 2023 года житель столицы Урала пригласил ребенка соседей в гости к своей дочери. «Спустя некоторое время родители девочки заметили её странное поведение. На вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во взрослые игры»,— сказано в сообщении.

Согласно приговору, подсудимый на семь лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор еще не вступил в законную силу.

Полина Хабарова