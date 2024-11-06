У нижегородца при разводе арестовали 86 участков, зданий и автомобилей

В Нижнем Новгороде судебные приставы арестовали у местного жителя 52 земельных участка, 12 помещений, 11 зданий, два сооружения и девять единиц транспорта. Таким способом они вынудили его выплатить жене при разводе 8,5 млн руб., причитающиеся ей по решению суда.

По данным регионального управления ФССП, также мужчине до выплаты долга ограничили выезд за границу.

Нижегородец был вынужден погасить задолженность в полном объеме, чтобы вывести свое имущество из-под ареста. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор 600 тыс. руб. После этого арест имущества был снят, а исполнительное производство окончено.

Андрей Репин