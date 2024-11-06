В отношении депутата думы ХМАО Алексея Андреева возбуждено дело

В отношении депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от партии «Единая Россия» Алексея Андреева возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство). Как сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах, по делу утверждено обвинительное заключение, а материалы переданы в суд еще несколько месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оперативно получить комментарий самого Алексея Андреева получить не удалось. Информация о нем удалена с официального сайта партии «Единая Россия».

Господин Андреев исполняет полномочия депутата думы с 2001 года: был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. С 1999 года он возглавляет дорожно-строительную компанию «Автобан». По данным местных СМИ, в московском офисе компании силовики проводили обыски.

Ранее в повестку заседания думы ХМАО входил вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Алексея Андреева. Позже парламентарий отозвал его. Политолог Александр Безделов не исключал, что желание сложить депутатские полномочия может быть обусловлено наличием у него иностранных активов, что «не поощряется администрацией президента».

Накануне под уголовным преследованием оказался бывший мэр Сургута Андрей Филатов. Нижневартовский городской суд 5 ноября арестовал его на два месяца по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Мария Шараева