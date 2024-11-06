«Россети Тюмень» направили 3,5 млн на реализацию экологического проекта в Югре

«Россети Тюмень» провели работы по лесовосстановлению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На территории бывшего горельника в Советском районе вручную высадили более 160 тысяч ростков сосны обыкновенной. На экологический проект энергокомпания направила 32,5 млн рублей.



Деревья высаживают специалисты по лесовосстановлению в рамках компенсационных мероприятий. Чтобы очистить поврежденную огнем территорию и подготовить почву под будущую посадку, они использовали мульчер. На площади 44 гектара специалисты высадили более 160 тысяч ростков возрастом от одного года до двух лет и высотой от 8 до 12 см. В течение трех лет инженеры по лесовосстановлению будут выполнять оправку растений от завала травой и почвой, убирать валежник, поливать саженцы и проверять их приживаемость.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание сохранению окружающей среды и биоразнообразия в регионах присутствия. Так, в 2024 году на ЛЭП установлено более 6 тысяч птицезащитных устройств, а в водоемы Оби выпущено почти 640 тысяч мальков муксуна и чира.

АО «Россети Тюмень»