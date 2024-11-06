Производитель молока с 2020 года инвестировал более 1,6 млрд руб. в развитие предприятия в Марий Эл. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл вложили 1,6 млрд рублей в молочное производство с 2020 года

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева В Марий Эл вложили 1,6 млрд рублей в молочное производство с 2020 года

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

Существенную поддержку хозяйству оказала индивидуальная программа социально-экономического развития региона, по которой заводу выделили 172 млн руб. Недавно в деревне Русский Кукмор Медведевского района завершили строительство двух телятников на 600 голов.

По инициативе президента Владимира Путина программу развития региона планируют продлить до 2030 года для стимулирования производства сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Ютазинском районе Татарстана строят два молочных комплекса общей стоимостью 242 млн руб.: один на 500 голов за 170 млн руб., другой на 700 голов за 72 млн руб.

Анар Зейналов