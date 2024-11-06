Созданный школьниками «Сириуса» прибор будет измерять радиацию на орбите Земли

Юные изобретатели из образовательного центра «Сириус» представили прибор для измерения радиационного уровня и исследования космической погоды. Устройство, разработанное в рамках программ «Большие вызовы» и «Глобальные большие вызовы», вышло на орбиту Земли, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект по созданию прибора для измерения уровня радиации и мониторинга космической погоды завершился успешным запуском с космодрома Восточный. Прибор, спроектированный школьниками — участниками образовательных программ «Большие вызовы» и «Глобальные большие вызовы», установили на спутнике ракетоносителя «Союз-2.1б» и отправили на орбиту Земли.

Сразу после выхода на орбиту прибор начал передавать первые данные. По словам младшего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Ивана Золотарева, основная цель спутника «Альтаир» — мониторинг радиационной обстановки на околоземной орбите. Эксперт уточнил, что работа над прибором началась более года назад: школьники сами разработали программное обеспечение и под руководством специалистов собрали корпус и закрепили камеру.

В ходе проекта создали несколько экземпляров устройства, один из которых отправился на «Альтаир», а другой установили на спутнике «Рузаевка-390» в качестве полезной нагрузки.

Мария Удовик