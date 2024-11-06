Челябинцы чаще заинтересованы покупкой бизнеса в сфере торговли и общепита

В третьем квартале 2024 года торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки среди челябинцев. Доли спроса на такие направления предпринимательства — 23%, 11% и 9% соответственно, сообщает «Авито».

Средняя стоимость бизнеса в третьем квартале 2024 года в сфере торговли была на уровне 540 тыс. руб., общепита — 364 тыс. руб., пунктов выдачи — 850 тыс. руб. Также 8% челябинцев хотели купить организацию, занимающуюся производством, еще 7% интересовались салонами красоты и центрами косметологии — их выставляют на продажу в среднем за 630 тыс. руб. и 750 тыс. руб. соответственно. При этом спрос на бизнес в сфере производства за квартал увеличился на 42%.

В «Авито» отмечают, что среди челябинских предпринимателей 85% обращались на платформу, чтобы приобрести готовый бизнес. Еще 6% хотели взять его в аренду, а 5% — стать партнерами.

Виталина Ярховска