В Челябинской области за восемь месяцев средняя зарплата увеличилась на 22%

За январь-август 2024 года среднемесячная заработная плата работников Челябинской области по полному кругу организаций составила более 68,3 тыс. руб. Показатель увеличился на 22,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на Челябинскстат.

Реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, за восемь месяцев 2024 года выросла на 13,7%.

Заметнее всего за этот период средняя зарплата выросла у работников из сфер культуры и спорта — на 34,7%, до 72,2 тыс. руб., сельского и лесного хозяйства (на 32,7%, до 53,6 тыс. руб.), строителей (на 29,5%, до 60,4 тыс. руб.).

Самые большие средние зарплаты при этом наблюдаются у сотрудников сферы финансов и страхования (90,9 тыс. руб.), информации и связи (87,8 тыс. руб.), науки (84 тыс. руб.)