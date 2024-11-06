Городецкий округ решил заключить с БТС концессию на теплосети Заволжья
Комиссия администрации Городецкого муниципального округа под председательством главы Александра Мудрова рассмотрела инициативу ООО «Борские тепловые сети» (БТС) по заключению концессионного соглашения на тепловые сети города Заволжье. Заявка была единственной, и муниципальные власти сочли возможным заключение соглашения на условиях, предложенных БТС.
Как сообщал «Ъ-Приволжье», компания предложила взять в концессию сроком на 35 лет систему теплоснабжения Заволжья с условием вложить в модернизацию городских котельных и теплосетей 351,1 млн руб. ВТБ гарантировал предоставление «Борским тепловым сетям» кредита в размере 50 млн руб. на будущую инвестпрограмму.
Александр Мудров сообщил, что комиссия зафиксировала отсутствие иных заявок в связи с поданной частной концессионной инициативой, и сейчас запущен процесс официального оформления документов. «Сегодня концессия – это самый рабочий вариант, который позволит привлечь средства в модернизацию нашей системы теплоснабжения. Самое главное – без платы концедента из бюджета и без увеличения тарифа для жителей выше предельно допустимых параметров», – добавил он.