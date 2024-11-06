В Белебее построят мусоросортировочный комплекс за 220 млн рублей

ООО «Белэко» намерено инвестировать более 220 млн руб. в строительство предприятия по сбору и сортировке неопасных отходов в Белебее, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова. По его словам, комплекс предназначен для сортировки твердых коммунальных отходов. Компания планирует запустить процесс сортировки ТКО в 2025 году, отметил Рустам Муратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприятие намерено реализовать проект в течение 2024-2029 годов и создать 30 новых рабочих мест. В этом году завершат строительно-монтажные работы, в 2025 году планируют закупить спецтехнику, смонтировать и запустить оборудование. Компания намерена выйти на проектную мощность обработки отходов до 100 тыс. тонн в год к 2029 году.

Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов опережающего развития (ТОР) «Белебей». Для резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль, а также есть возможность получить в аренду земельный участок без торгов.

ООО «Белэко», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Белебее в 2018 году. Компания занимается сбором неопасных отходов. Владельцем является Ильнур Шакиров. Выручка в 2023 году равнялась 87,4 млн руб., чистая прибыль — 1,56 млн руб.

Майя Иванова