Авиакомпанию оштрафовали за задержку багажа пассажиров рейса Сочи — Москва

После вмешательства прокуратуры авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за несвоевременную доставку багажа пассажирам рейса «Сочи — Москва». Багаж из-за технической неисправности отправили другим рейсом, напомнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Свердловской транспортной прокуратурой по обращению пассажира о несвоевременной доставке багажа ОАО АК "Уральские авиалинии" проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства»,— сообщил надзорный орган.

Отмечается, что пассажирам не сказали о том, что их багаж отправили другим рейсом. Это, заявили в прокуратуре, привело к нарушению прав граждан и трехчасовому ожиданию вещей в аэропорту прибытия. По итогу транспортный прокурор внес представление гендиректору авиакомпании.

Юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Авиакомпания должна будет выплатить 41 тыс. руб. штрафа.

Инцидент произошел в начале сентября 2024 года. Пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Сочи в Москву, по прибытии в столичный аэропорт не получили свой багаж. Был задержан и сам вылет рейса — на девять часов.

Вячеслав Рыжков