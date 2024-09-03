Пассажиры рейса Сочи — Москва не получили свой багаж в столичном аэропорту
Пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Сочи в Москву, по прибытии в столичный аэропорт не получили свой багаж. Сам вылет при этом задержали почти на девять часов, пишет издание MSK1.ru.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По словам пассажиров, багаж не загрузили в самолет. В пресс-службе авиакомпании объяснили, что 75 чемоданов остались в аэропорту из-за ограничений по использованию багажного отсека в самолете. Багаж вывезли двумя дополнительными рейсами. Оформившим заявления пассажирам чемоданы доставят домой.
Ранее сообщалось, что летевший в Сочи самолет подал сигнал бедствия и сел в Минводах. Причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.