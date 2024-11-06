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Росгвардия задержала казанца, укравшего электроинструменты на 24 тысячи рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Казани, подозреваемого в краже электроинструментов из строительного гипермаркета на сумму более 24 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Татарстана.

Росгвардейцы, патрулировавшие по микрорайону Азино, получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на пр. Победы. 49-летний житель Казани спрятал под одеждой электродрель с запасными аккумуляторами на сумму более 24 тыс. руб. и пошел к выходу. Факт кражи по видеомонитору заметил охранник.

Мужчину задержали внутри здания и передали сотрудникам полиции. Похищенные электроинструменты изъяли. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Диана Соловьёва

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