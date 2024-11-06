Госдолг Нижегородской области за октябрь вырос на 1,3 млрд рублей

Объем государственного долга Нижегородской области на 1 ноября 2024 года составил 152,13 млрд руб. По информации с сайта регионального минфина, в сравнении с данными на 1 октября госдолг увеличился на 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В структуре долга 82,1% составляют федеральные бюджетные кредиты (124,98 млрд руб.), 17,1% — государственные ценные бумаги (26 млрд руб.), 0,8% — госгарантии (1,15 млрд руб.). Кредитов коммерческих банков нет.

Основной рост за месяц произошел из-за увеличения объема федеральных бюджетных кредитов (на 1,29 млрд руб.), на 1 октября он составлял 123,69 млрд руб.

По сравнению с началом 2024 года госдолг региона сократился на 3,08 млрд руб.

Ирина Швецова