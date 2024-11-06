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Башкирия лидирует по числу участников программы долгосрочных сбережений

За девять месяцев этого года жители Башкирии заключили 36,3 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает пресс-служба Нацбанка республики. Сумма взносов составила более 822,5 млн руб. Республика вошла в топ-10 регионов России по числу участников и объему средств.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Софинансирование государства составляет до 36 тыс. руб. ежегодно в течение первых десяти лет участия в программе.

Внесенные деньги, в том числе доход от их инвестирования, застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб. Участники программы могут получить налоговый вычет: 13% от суммы взносов за год, но не более 52 тыс. руб. в год.

Накопленные в ПДС средства можно получить после 15 лет действия договора или при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего для мужчин.

Майя Иванова

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