Капремонт здания службы судебных приставов в Казани завершен на 98%

В Казани подходит к концу капитальный ремонт здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, расположенного на улице Павлюхина. Строительно-монтажные работы завершены на 98%, сообщает пресс-служба Главинвестстроя Татарстана.

В рамках ремонта в здании полностью обновили инженерные коммуникации и электросети, а также провели демонтажные работы. На данный момент специалисты завершают отделку и устанавливают оборудование.

Ранее сообщалось, что в Казани выделят 92,6 млн руб. на капитальный ремонт здания прокуратуры Ново-Савиновского района.

Анар Зейналов