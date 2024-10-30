В Казани на капремонт прокуратуры Ново-Савиновского района выделят 92,6 млн руб

В Казани планируют выделить 92,6 млн руб. на капитальный ремонт здания прокуратуры Ново-Савиновского района. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

По информации из документов закупки запланированы: снятие обоев, разборка кирпичных стен, устройство перегородок из гипсокартона, тепло- и звукоизоляции, карнизов, замена покрытий пола, плинтусов, оконных блоков и подоконников. Работники отремонтируют натяжные потолки, установят противомоскитные сетки, металлические дверные блоки, указатель на стене, ступени и пандусы. Также обновят внутреннее водоснабжение, отопительную и вентиляционную систему, поставят камеры видеонаблюдения.

В закупке также предусмотрены ремонтные работы еще 5 объектов:

системы отопления административного здания совета и исполкома Верхнеуслонского района (5,1 млн руб.);

здания Кабмина Татарстана с приобретением оборудования, мебели, инвентаря (10 млн руб.);

зданий на ул. К. Маркса (4,4 млн руб.);

здания Инспекции государственного строительного надзора Татарстана (9,6 млн руб.);

исполком Потапово-Тумбарлинского сельского поселения (2,2 млн руб.).

Заказчиком ремонта последнего объекта выступает исполком села Потапово-Тумбарла, а остальных работ — Главинвестстрой Татарстана. Общая сумма контракта — почти 124 млн руб. Почти все работы должны завершить до 9 июля 2025 года. Здание исполкома Потапово-Тумбарлинского сельского поселения отремонтируют за 30 дней после подписания контракта.

Диана Соловьёва