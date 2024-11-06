В Курганской области расследуют гибель жительницы на железной дороге
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства гибели жительницы Курганской области на железной дороге. Проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает пресс-служба ведомства.
Несчастный случай произошел вечером 5 ноября на 2347 километре перегона Введенское — Курган. По предварительным данным, жительница Курганской области переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал. В это время к ней приближался грузовой поезд. Машинист не успел остановить транспорт. Из-за столкновения местная жительница скончалась от полученных травм.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.