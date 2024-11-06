Челябинские таможенники пресекли контрабанду лесоматериалов в Казахстан

Сотрудники Челябинской таможни выявили незаконную перевозку лесоматериалов в Республику Казахстан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), сообщает пресс-служба Уральского таможенного оформления.

Из незаконного оборота таможенники изъяли более 100 кубометров хвойных лесоматериалов. Они перевозились тремя грузовиками по фиктивным документам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Контрабандистам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и штрафа суммой до 1 млн руб.