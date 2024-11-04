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Полиция Зеленодольска задержала двух подозреваемых в стрельбе с балкона

Полицейские Зеленодольска задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на балконе в одном из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на информацию в одной из соцсетей, где говорилось, что неизвестные производят выстрелы с балкона из предмета, схожего с огнестрельным оружием.

Полиция Зеленодольска установила квартиру на ул. Ленина, из которой была стрельба, и выехала на место происшествия. В результате задержаны двое подозреваемых, их доставили в отдел полиции. Сейчас ведутся поиски третьего участника стрельбы. По предварительным данным, оружие является охолощенным. Такой тип оружия предназначен для имитации стрельбы и не относится к огнестрельному.

Сотрудники МВД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

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