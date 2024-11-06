Из-за выездов на встречку в Нижегородской области погибли 115 человек

В январе-октябре 2024 года в Нижегородской области 115 человек погибли из-за выезда на встречную полосу движения. По данным полиции, каждый второй случай со смертельным исходом происходит в местах, где выезд на встречку запрещен.

С 6 по 8 ноября в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В полиции напомнили, что за выезд на встречу в местах, где это запрещено, предусмотрен штраф 5 тыс. руб. Также водителя могут лишить прав на срок до полугода.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре при столкновении автомобилей в Семеновском округе погибли три человека. Среди них — заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина.

Андрей Репин