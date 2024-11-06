Свердловский омбудсмен предложила отдавать детей мигрантов в школу на год раньше

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила отправлять детей мигрантов в школу с шести лет, чтобы в дальнейшем они могли легче осваивать программу на русском языке, об этом она сказала в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Возможное введение «нулевого» класса она сравнила с рабфаком в университетах, чтобы дети мигрантов могли получить те знания, которые уже знают дети граждан России, и им было проще адаптироваться в классе — в том числе для того, чтобы они не отвлекали учителей и других детей. «Я бы не стала создавать анклавы, я бы все-таки создала обычную атмосферу, чтобы ребята жили в обычной атмосфере. Как это будет делаться — за счет работодателей, которые взяли семью с мигрантами, за счет самих желающих, чтобы их детки получили приличную подготовку к школе»,— предложила омбудсмен.

Также она выступила против введения запрета пропаганды чайлдфри — по ее мнению, чтобы повысить интерес к деторождению, нужно сделать образ беременной женщины более модным. Кроме того, она считает, что предложение отправлять женщин на удаленку для повышения рождаемости приведет к дискриминации сотрудниц. «Когда говорят, вот женщинам надо сократить, а кто будет за них эту работу делать? Мужчины. И поэтому работодатель пойдет на все абсолютно хитрые способы, чтобы женщин не брать на работу вообще»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что нужно приравнивать школьников из семей мигрантов к категории детей-инвалидов. По его мнению, это позволит сделать классы с меньшим количеством учеников и доплачивать преподавателям.

Ирина Пичурина