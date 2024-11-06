УФАС требует возврата инженерных сетей администрации Иглинского района

Управление ФАС по Башкирии предупредило администрацию Иглинского района о необходимости вернуть в муниципальную казну объекты тепло-, водо- и газоснабжения, переданные в пользование ООО «Теплоэнергетик» в 2014 году. По мнению комиссии контролирующего ведомства, подписанный сторонами договор был заключен с нарушением антимонопольного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Администрация предупреждена о необходимости до 1 июня 2025 года уведомить компанию о ничтожности договора и вернуть муниципальное имущество.

Кроме этого, до 15 декабря этого года «Теплоэнергетик» должен прекратить использовать здания, строения и сооружения. После этого администрации надлежит провести конкурсные процедуры и передать имущество победителю, указано в предупреждении УФАС.

Наталья Балыкова