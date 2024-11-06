Зарплаты на основные нужды не хватает 40% жителей Челябинской области

40% жителей Челябинской области отмечают, что их зарплаты недостаточно для удовлетворения основных нужд. Практически такому же количеству, 37%, с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум. Полностью основные потребности в рамках зарплаты получается покрывать у 23% челябинцев, сообщает Hh.ru.

Чаще всего жалованья не хватает сотрудникам розничной торговли (58% от общего количества таких специалистов), рабочему персоналу (49%), представителям сферы безопасности (46%), юристам (45%), а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа и представителям транспортной сферы (по 43%).

Для покрытия основных нужд 63% челябинцев недостает более 20 тыс. руб. в месяц. Еще 22% опрошенных отмечают, что им не хватает от 15 до 20 тыс. руб. в месяц, 13% — от 10 до 15 тыс. руб., остальным — в пределах 10 тыс. руб. Из-за этого 80% местных жителей отказываются от покупки новой одежды и обуви, 74% — от путешествий, 67% — от интересного досуга, 39% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 24% респондентов из Челябинской области.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 года составила 85 тыс. руб. до вычета налогов. При этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличились в годовом выражении на 8,1%.

Виталина Ярховска