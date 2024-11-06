На уборку снега в Свердловской области вывели 159 спецмашин

На дороги Свердловской области для уборки снега вывели 159 единиц специальной техники. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, снегопад идет с 4:00, в центральной части выпало до 5 см снега — высота покрова может достичь 8 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Низкий коэффициент сцепления с дорогой был зарегистрирован на 29 метеопостах. На трассах работают 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси для устранения скользкости.

Напомним, Екатеринбург утром после снегопада встал в пробках на девять баллов, затруднения на дорогах наблюдаются во всех частях города. По информации Уральского Гидрометцентра, 6 ноября в Свердловской области днем будет -1°..-6°, снег, в южных районах местами умеренный, ожидается гололед, ветер восточный 4-9 м/с.

Ирина Пичурина