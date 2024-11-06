Во время ДТП в Екатеринбурге пострадали два человека

В Екатеринбурге утром 6 октября случилось ДТП, в результате которого пострадали 20-летние водитель и пассажир, сообщил портал Е1. Инцидент произошел на ул. Бебеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным портала, автомобиль ВАЗ-2114 ехал из шиномонтажа после смены резины на зимнюю, но она была установлена только на переднюю ось. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, сильно разбив машину. Находившихся в машине госпитализировали.

Ранее возле СНТ «Поле чудес» Чкаловского района Екатеринбурга 73-летний водитель умер за рулем, съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, водителю автомобиля «ИЖ» стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление.

Ирина Пичурина