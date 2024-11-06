Правительство одобрило наказание в виде обязательных работ за пропаганду нацизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о новом административном наказании в виде обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Об этом ТАСС сообщил близкий к правкомиссии источник. Внести изменения в статью 20.3 КоАП РФ предложил Минюст.

Речь, среди прочего, идет о введении обязательных работ на срок до 100 часов за демонстрацию нацистской символики. У нарушителя также будет конфискована запрещенная атрибутика. Аналогичное наказание предусмотрено за изготовление или покупку в целях сбыта или пропаганды запрещенной символики.

По действующему законодательству, за это правонарушение граждан могут подвергнуть административному аресту на срок до 15 суток или оштрафовать от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Нарушителей-должностных лиц оштрафуют в размере от 1 тыс. до 4 тыс. руб., юрлиц — на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Во всех случаях предусматривается конфискация запрещенной атрибутики.