Был ли мальчик

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов в беседе с “Ъ” подчеркнул, что документы, опубликованные в СМИ, с медицинской точки зрения не могут считаться достоверными. Но если отталкиваться от этой информации, то речь идет о нехватке фермента, необходимого для синтеза дигидротестостерона (гормона, участвующего в формировании мужских половых признаков). Господин Харитонов напоминает: «базово» человек развивается по женскому типу, но у мальчиков из-за генов, расположенных на Y-хромосоме, развитие смещается в сторону мужского типа, в том числе за счет выработки тестостерона. Если выработка мужских гормонов затруднена или замедлена, то половые органы по мужскому типу не развиваются до конца.

«В зависимости от уровня дефицита фермента промежуточные варианты могут быть в спектре от практически сформированных женских половых органов без матки до миниатюрных мужских органов, которые функционально выглядят не так, как у нормального мужчины. Если документам из СМИ можно верить, то именно такой вариант у этой спортсменки — есть яички и микропенис. Кроме того, у нее повышен уровень тестостерона: по заявлениям СМИ, он в девять раз больше, чем верхняя граница нормы для женщин. И в этом смысле ее организм функционирует больше как мужской — вероятно, мускулатура формировалась с учетом повышенного уровня тестостерона. Вполне вероятно, что от природы она сильнее, чем средняя женщина»,— говорит Сергей Харитонов.

Он подчеркивает, что ситуацию все же нельзя расценивать как однозначное мошенничество. Нельзя и приравнивать происходящее к трансгендерному переходу: «Здесь речь идет все-таки о заболевании, которое нарушает формирование мужских половых признаков. Несмотря на то что уровень тестостерона высокий, это все-таки не обычный здоровый мужчина, который совершил переход в женский пол. Полагаю, эта спортсменка никогда не жила как полноценный здоровый мужчина».