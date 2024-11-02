Рахим Мидаев победил Романа Подругина в главном бою RCC Intro 34

На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге Рахим Мидаев победил Романа Подругина решением судей в главном бою турнира RCC Intro 34. Поединок прошел в дисциплине ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) в полулегком весе (до 65,8 кг). Бой состоял из трех раундов по 5 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я был уверен, что деклассирую соперника. Я знал одно: он умирать будет, но пойдет до конца. Третий раунд — "гильотина". Во время нее я успел умереть два раза»,— сказал Рахим Мидаев после победы.

«Чуть-чуть не дожал. "Гильотина" была плотная. Слышал, как хрипел Рахим. Но силы были на исходе — третий раунд все-таки»,— ответил Роман Подругин.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов получили контракты на бой-реванш. Он должен пройти 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

Виталий Красиков