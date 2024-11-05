Путин поддержал идею создания Официального реестра языков народов России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости существенной переработки закона «О языках народов Российской Федерации» от 1991 года. Так, президент поддержал идею создания Официального реестра языков народов России. По словам Владимира Путина, закон необходимо привести в соответствие с современными реалиями и действующим законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль и должны иметь соответствующее обеспечение: правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое»,— сказал президент на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (цитата по сайту Кремля).

Президент также согласился с предложением экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По его словам, при создании такого учебника необходимо учитывать особенности восприятия и мышления нынешней молодежи. Президент подчеркнул, что политика в области русского языка должна быть мягкой и естественной.

Согласно данным Института языкознания РАН, с начала прошлого века в России «вымерли» или «заснули» 15 языков. Последним из них был алеутский — его последний активный носитель умер в 2021 году. Последняя Всероссийская перепись населения показала, что в стране насчитывается 155 живых языков.